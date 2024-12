Bove, le parole della moglie di Antognoni: «La mia vicinanza alla famiglia, so cosa vuole dire vedere un tuo caro andare giù»

Rita Antognoni, le moglie della leggenda della Fiorentina Giancarlo, esprime la sua vicinanza alla famiglia e la compagna di Edoardo Bove

Rita Antognoni, moglie della leggenda della Fiorentina Giancarlo, ha commentato la vicenda di Edoardo Bove, dopo il malore di ieri sera contro i nerazzurri. Come la famiglia e la fidanzata del centrocampista, anche lei ha dovuto vedere il suo compagno andare giù a terra: era il 22 novembre 1981 con lo scontro con il portiere del Genoa Martina che quasi costò la vita al numero 10 viola. Di seguito le sue parole sui social.

«Vorrei fare un grosso in bocca al lupo ad Edoardo Bove con la speranza che vada tutto nel migliore dei modi. Vicina alla sua famiglia, alla fidanzata, so cosa vuol dire essere allo stadio e vedere cadere giù per malore un tuo caro, e chi li può scordare quei momenti, tra l’altro Giancarlo lo ha nell’under 21 e lo conosce molto bene. Sono sicura che tutto si sistemerà».