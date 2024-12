Bove, la chiamata del suo mentore Mourinho: lo aveva lanciato lui alla Roma

Telefonata tra Jose Mourinho ed Edoardo Bove: il tecnico portoghese aveva lanciato il centrocampista in prima squadra alla Roma

Quanto accaduto ad Edoardo Bove ha tenuto i tifosi della Fiorentina e di tutta Italia con il fiato sospeso. La preoccupazione per le condizioni del calciatore dopo che quest’ultimo si era accasciato a terra nel corso di Fiorentina Inter è stata tanta: dentro le mura dello stadio Franchi come fuori. E mentre arrivano notizie per fortuna incoraggianti sul suo conto, ecco che La Stampa svela un retroscena che vede coinvolto l’ex nerazzurro Josè Mourinho. Ecco cosa riporta il quotidiano torinese

BOVE MOURINHO – «Un numero turco sul telefono. Quando lo ha visto, Giovanni Bove, il padre di Edoardo, ha capito. In linea c’era Josè Mourinho, desideroso di mandare un abbraccio e un grande in bocca al lupo al centrocampista della Fiorentina ricoverato dopo il malore. Il tecnico portoghese è molto legato a Bove. Nella sua esperienza alla Roma lo ha lanciato in pianta stabile in Serie A e in Europa (conquistando la Conference nel 2022), elogiandolo per il rendimento in campo ma anche per la maturità: ‘Pare un trentenne, non uno così giovane’».