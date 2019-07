Brasile-Argentina, Messi sfida la bestia nera Alisson – VIDEO

Brasile-Argentina, Messi sfida nella suggestiva semifinale di Coppa America 2019 la sua bestia nera Alisson

Quante maledizioni da infrangere, questa notte, per Messi e per la sua Argentina. Quella di una generazione tanto talentuosa quanto incompiuta, che si è fermata quattro volte in finale: una ai Mondiali, ben tre in Coppa America.

Per raggiungere l’ennesimo ultimo atto, ora, l’avversaria è la più suggestiva possibile: il Brasile rivale di mille battaglie. Con una sfida nella sfida: quella della “pulga” contro Alisson, che lo ha eliminato nelle ultime due edizioni della Champions League. Prima con la Roma e poi col Liverpool campione d’Europa.