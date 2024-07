Copa America, i RISULTATI della notte: il Brasile si SALVA con la Colombia, FUORI il Costa Rica

Tutti i risultati delle partite di Copa America disputate nella notte, con i verdetti dell’ultimo girone. I dettagli

Si è chiusa la fase a gironi della Copa America 2024. Nella notte italiana sono andati in scena infatti gli ultimi due incontri validi per il gruppo D. Nel primo il Brasile ha ottenuto il secondo pareggio in due partite contro la Colombia, con i gol di Raphael e Munoz.

Un risultato che permette comunque ai verdeoro di passare il turno, nonostante la contemporanea vittoria del Costa Rica contro Panama.