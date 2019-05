Mondiale Under 20, Erling Braut Haland: l’attaccante che ha segnato 9 gol in una partita

Ai Mondiali Under 20, Erling Braut Haland si candida come vincitore della classifica marcatori. L’attaccante classe 2000 ha segnato 9 gol all’Honduras: nella partita che ha visto la sua Norvegia vincere per 12-0.

Braut Haland gioca in Austria, nel Red Bull Salisburgo dove il bottino stagionale è un po’ più misero: un solo centro nelle due presenze con la prima squadra. Nonostante la giovane età, Haland può vantare anche 5 presenze nelle qualificazioni di Europa League: con la sua ex squadra, i norvegesi del Molde FK con cui ha segnato anche un gol allo Zenit.