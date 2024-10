Bremer, le PAROLE del difensore dopo l’INFORTUNIO. Il RAMMARICO del giocatore bianconero

Bremer dopo l’infortunio: «Difficile trovare le PAROLE. Tornerò più FORTE, alla squadra DICO questo». Il messaggio del difensore brasiliano

Bremer scrive ai tifosi della Juve. Questo il suo primo messaggio dopo il grave infortunio.

BREMER – «Difficile trovare le parole in questo momento così difficile, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore. È una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un’opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte. Ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni. Grazie a tutti per il supporto, Forza Juventus. Sempre insieme a voi».