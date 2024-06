Bremer GIURA amore: «Sto scrivendo una storia IMPORTANTE alla Juve, sul futuro ho UNA speranza…»

Le parole di Gleison Bremer, difensore della Juve, sulla sua esperienza in bianconero. Tutti i dettagli in merito

Gleison Bremer ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Brasile del suo futuro con la Juve.

PAROLE – «Sono andato via nel 2018 (dal Brasile ndr), ma sono molto felice di aver fatto parte dell’Atletico Mineiro. Sto costruendo una grande storia nel calcio, alla Juventus. Sono arrivato in Nazionale nel 2022, al Mondiale e spero di continuare a fare bene non solo nella Juventus ma anche qui in Nazionale».

