Brescia, la carica di Balotelli per la salvezza. E quell’esonero…

Brescia, tutti alla carica per la salvezza. Balotelli può dare una grossa mano, e senza il primo esonero di Eugenio Corini…

Il Brescia sta lottando con le unghie e con i denti per rimanere aggrappato al treno salvezza. La classifica, attualmente, non sorride. È altrettanto vero che le zone tranquille distano appena pochissimi punti dalle Rondinelle. Le ultime settimane hanno sorriso ai lombardi che, sconfitta col Sassuolo a parte, hanno mostrato un ottimo rendimento agguantando svariate lunghezze.

Forti anche del momento di forma positivo di Mario Balotelli. Nelle ultime settimane l’italiano ha trovato condizione fisica, gol e fiducia nei propri mezzi. Di vitale importanza, ad esempio, la marcatura da tre punti in casa della Spal. È su di lui che il Brescia si affida per stare aggrappato al treno della Serie A. Lo fa sotto la guida di Corini, prima esonerato e poi richiamato dal presidente Cellino.

Il primo allontanamento dalla panchina del tecnico, in favore di Fabio Grosso, è proprio quello che le Rondinelle stanno pagando. Facile fare discorsi con la storia già scritta, vero, ma senza quell’esonero è probabile che la storia sarebbe stata diversa. Le tre sconfitte consecutive con Grosso hanno inguaiato la squadra, prima che con un portentoso colpo di rendi si rialzasse in piedi. La strada per la permanenza in Serie A è ancora lunga, ma gli ingredienti per fa bene ci sono. Sta a Corini scrivere la ricetta.