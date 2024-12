Brescianini carica l’Atalanta: «Gruppo e determinazione per puntare sempre più in alto!»

Le parole del centrocampista dell’Atalanta Marco Brescianini dopo la vittoria contro il Cesena: dove l’ex Frosinone è andato in goal

Il centrocampista dell’Atalanta Marco Brescianini è andato in goal contro il Cesena in Coppa Italia: un segnale importante dopo la brutta prestazione contro il Cagliari, sottolineando che l’ex Frosinone possa essere un jolly per il centrocampo nerazzurro. Ecco le parole scritte sul suo profilo Instagram.

LE PAROLE – «Gruppo e determinazione. Si vola ai quarti!🖤💙 #coppaitalia».