Il Brighton blinda De Zerbi: ecco la clausola per lasciarlo andare

Il Brighton non vuole separarsi da Roberto De Zerbi: i Seagulls hanno fissato il prezzo per spaventare le squadre interessate

Negli ultimi mesi in molti hanno accostato il nome di Roberto De Zerbi negli ultimi mesi a tante importanti panchine in Inghilterra e in Europa, ma il Brighton fa muro attorno al tecnico. Il tecnico ha molto mercato, specialmente in Premier League, dove Chelsea, United e Liverpool sono in prima fila.

Come riportato dal Daily Mail, la proprietà dei Seagulls ha fissato però il prezzo per il tecnico: servirà un indennizzo da 12 milioni di sterline (14 milioni di euro) per liberarlo.