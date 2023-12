Brighton, De Zerbi festeggia il primo posto nel girone di Europa League: «Il momento migliore della mia vita»

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato a TNT Sports dopo il primo posto nel girone di Europa League

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato a TNT Sports dopo il primo posto nel girone di Europa League.

PAROLE – «Penso che questo sia il momento migliore della mia vita. Ho perso la voce, ho perso tutto. È stata una partita fantastica, abbiamo giocato un calcio fantastico, meritavamo di vincere e di raggiungere il primo posto. Avremmo potuto segnare più gol, ma siamo molto felici e orgogliosi per il Brighton, per i nostri tifosi e per le persone che lavorano all’interno del club. Questa partita in un certo senso chiude un cerchio. Con Rino Gattuso ho perso la partita più importante della mia carriera fino ad ora (Foggia-Pisa, playoff Serie C, ndr.). Questa vittoria la dedico ai miei ex giocatori del Foggia, che hanno perso la partita, e ai tifosi. Quella sconfitta resterà sempre con me, ma è come oggi: abbiamo vinto tutti insieme».