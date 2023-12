Brighton, De Zerbi: «Mi sto godendo questo periodo»

Le parole di Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, dopo la vittoria dei seagulls contro il Tottenham ieri sera

Roberto De Zerbi ha parlato dopo la vittoria del Brighton sul Tottenham. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Mi dispiace che abbiamo subito due gol e non abbiamo mantenuto la porta inviolata, ma siamo il Brighton. Possiamo giocare a 80 minuti come nella prima frazione di gara e lo stesso Brighton può soffrire molto negli ultimi dieci minuti. Abbiamo commesso un errore sul primo gol subito, ma abbiamo giocato una grande partita perché abbiamo dimostrato un coraggio incredibile difendendo a uomo per 90 minuti».

JOAO PEDRO – «E’ stato il miglior giocatore in campo, ha giocato un’altra partita incredibile. Sono contento del suo miglioramento di atteggiamento e mentalità. Ha difeso 90 minuti come un difensore centrale e sta diventando un top player. Avevamo bisogno di qualcosa di diverso. Mi sto godendo molto questo periodo perché sto lavorando di più rispetto alla prima parte della stagione per trovare soluzioni diverse. Avevamo bisogno di pensare meglio e di correre dei rischi e ha funzionato molto bene».