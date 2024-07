Buffon: «Italia? L’azzurro è la mia SECONDA PELLE. Ringrazio Gravina per la fiducia»

Buffon Italia, LE PAROLE del capo delegazione della Nazionale: «L’Azzurro è la mia SECONDA PELLE. Ai tifosi dico…». Le dichiarazioni

È ufficiale la permanenza di Buffon come capo delegazione dell’Italia. Le parole dell’ex Juve riportate sul sito della FIGC.

BUFFON – «L’azzurro è la mia seconda pelle. Sono felice di poter continuare il percorso da dirigente iniziato poco meno di un anno fa in Nazionale, ringrazio il presidente Gravina per la stima e, come ho sempre fatto nella mia carriera, darò il massimo per la Nazionale. Negli ultimi mesi, inoltre, ho potuto acquisire conoscenze e professionalità che auspico possano essere utili allo sviluppo del Club Italia e al potenziamento di tutte le squadre azzurre».