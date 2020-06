Buffon Ronaldo, faccia a faccia dopo la Coppa Italia: i dettagli

La Gazzetta dello Sport svela un faccia a faccia avvenuto tra Buffon e Ronaldo dopo la finale di Coppa Italia. I dettagli

Al di là del discorso universale tenuto dalla BBC allo spogliatoio della Juventus negli ultimi giorni, Gigi Buffon ha voluto parlare singolarmente con Cristiano Ronaldo tra la finale di Coppa Italia persa con il Napoli e la partita di Bologna.

Come scrive Gazzetta Gigi è stato il più deciso nei discorsi tra Napoli e Bologna e ha parlato faccia a faccia anche con Cristiano Ronaldo, che non è secondario per la Juve né in campo né fuori. Il rifiuto a giocare da numero 9, fatto davanti a tutta la squadra, non ha semplificato i rapporti con Sarri.