Bulgaria Inghilterra, le lacrime di Stoichkov: «Basta razzismo!» – VIDEO

Il leggendario Stoichkov scoppia a piangere parlando degli episodi di razzismo verificatisi durante Bulgaria Inghilterra – VIDEO

Lacrime di rabbia e indignazione, quelle di Hristo Stoichkov, intervenuto duramente nel corso del programma TUDN. Ecco il suo sfogo dopo gli episodi di razzismo che hanno visto come protagonisti alcuni tifosi della Bulgaria e come vittime i giocatori di colore dell’Inghilterra.

«Questa situazione mi causa lacrime e tristezza. La soluzione? Lasciare il campo, o più duramente, mandare via questi tifosi per cinque anni, senza che possano partecipare alle competizioni internazionali e di club. Le persone in Bulgaria non meritano di soffrire così per colpa loro».