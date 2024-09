Bundesliga, RIMONTA PAZZA del Werder Brema con l’Hoffenheim, da 3-0 a…

Bundesliga, partita pazza Hoffenheim-Werder Brema: i padroni di casa sono 3-0 nel primo quarto d’ora: la rimonta

Partita pazza in Bundesliga: Hoffenheim e Werder Brema chiudono la quinta giornata del campionato tedesca. Inizio subito forte dei padroni di casa con una doppietta di Bulter e Hlozek che portano il risultato sul 3-0 in meno di un quarto d’ora.

Al 18′ però rimangono in 10 per l’espulsione di Nsoki e pochi minuti dopo Malatini accorcia le distanze. La scena poi se la prende il danese Jens Stage che con una tripletta completa la rimonta: Hoffenheim-Werder Brema finisce 4-3 per gli ospiti.