Bundesliga, una tripletta di Plea lancia il Monchengladbach al 2° posto

Importante vittoria del Borussia Monchengladbach nell’11ª giornata di Bundesliga: 3 gol dei Puledri al Werder Brema e 2° posto in classifica.

In attesa del big match fra il Borussia Dortmund capolista e il Bayern Monaco, all’inseguimento dei gialloneri in Bundesliga c’è il Borussia Monchengladbach. La squadra di Dieter Hecking, grazie a una grande prestazione di Alassane Plea, autore di una splendida tripletta, ha travolto 3-1 in trasferta il malcapitato Werder Brema.

Grazie ai 3 punti conquistati al Weserstadion, i bianconeroverdi salgono al 2° posto in classifica a quota 23. Il Bayern Monaco, nel caso dovesse battere i rivali nel ‘Der Klassiker’, il Classico di Germania, potrebbe al massimo raggiungere la squadra di Hecking. Plea, sempre più protagonista in Germania dopo aver lasciato il Nizza, ha già realizzato 8 gol in 11 presenze nel massimo campionato tedesco e grazie ai 3 gol di oggi ha conquistato la vetta della classifica marcatori del torneo.

COME VEDERE LA BUNDESLIGA 2018/19 IN STREAMING E IN DIRETTA TV