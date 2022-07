Buongiorno a Torino Channel: «Ancora presto parlare di chi vincerà lo scudetto. Al momento non siamo al 100%…». Le parole del calciatore granata

Ecco le parole di Alessandro Buongiorno ai microfoni di Torino Channel dopo l’amichevole contro l’Eintracht Francoforte. Le parole del calciatore del Torino:

FAVORITA SCUDETTO – «Presto per parlare di chi vincerà lo scudetto, tutti sono ancora in costruzione. Vedremo cosa succederà durante il mercato e il campionato».



EINTRACHT FRANCOFORTE – «Esistono i valori in campo, l’eintracht è molto forte e d’altronde giocheranno una supercoppa con real madrid. E’ stato un ottimo test per provare il nostro modo di giocare e valutare i nostri miglioramenti».



FORMA – «Abbiamo provato le cose dell’allenamento, era inevitabile non essere al 100%. Lavoro duro e do il massimo, percepisco la fiducia di allenatore, società e tifosi. E’ una cosa che mi aiuta tanto, spero di continuare a migliorare».



GOAL – «Il gol? Voglio migliorare su questo, cercare di segnare il più possibile. E’ un aspetto che affronterò durante gli allenamenti. Non ho mai segnato e spero di segnarne almeno uno, poi penserò al secondo e così via: speriamo che arrivino».