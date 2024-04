Buongiorno Milan Inter, derby mercato: la situazione

Inter e Milan, è derby anche sul mercato: a entrambe piace Buongiorno del Torino, pronta l’asta estiva

Cairo, come detto, non vorrebbe privarsi del suo gioiello, ma sa bene che fra qualche mese la caccia partirà e sul ragazzo potrebbero piombare anche diversi club inglesi. Per questo la cifra per sedersi a parlare di Buongiorno è alta, fissata intorno ai 40 milioni. Un prezzo probabilmente irraggiungibile per Milan e Inter, ma un tentativo le due società oggi prima e seconda in classifica, lo faranno. Lo scrive Tuttosport.