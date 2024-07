Buongiorno Napoli, TUTTO FATTO per il difensore del Toro? PRESSING da parte dei partenopei

Buongiorno Napoli, i partenopei sono pronti a comprare il big del Torino a questa super cifra. FUMATA BIANCA possibile?

Il grande colpo in difesa partenopeo è pronto ad arrivare. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, altro giro di incontri tra Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, e l’agente di Alessandro Buongiorno: Giuseppe Riso. Il club campano ora è in netto vantaggio su tutti, forte anche della volontà del giocatore di fare uno step in carriera ma anche di lavorare con Antonio Conte.

Si cerca di trovare la quadra per raggiungere l’intesa economica, visto che il Napoli vuole abbassare le richieste di Cairo di 40 milioni di euro (bonus compresi).