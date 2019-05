Burdisso chiama De Rossi: «Le porte al Boca sono spalancate»

L’ex Roma chiama Daniele De Rossi al Boca Juniors. Nicolas Burdisso: «Le porte qui sono spalancate, lui ci piace»

Intervistato da Tuttosport, Nicolas Burdisso, ex centrale della Roma e attuale ds del Boca Juniors, ha parlato in questi termini di un possibile approdo di Daniele De Rossi agli Xeneizes. Le se parole: «In questi giorni non ci siamo sentiti, ovviamente. Ho preferito non disturbarlo, ho deciso di lasciarlo tranquillo. Però vi dico che giocatori come lui, crack del suo calibro qui al Boca Juniors avranno sempre le porte aperte, spalancate. Ovviamente, se e quando ci sarà occasione, parleremo della sua situazione».

E ancora: «Daniele è un caro amico, abbiamo relazioni ottime. Prima di tutto, però, proprio perché è un amico e proprio perché, da amico, capisco che il momento di Daniele è delicato, è necessario che passi la bufera che lo coinvolge. Ci piace, eccome se ci piace, De Rossi e, ojalà, desideriamo che faccia la scelta migliore per il suo futuro».