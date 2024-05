Butragueno, Bayern-Real Madrid: «Bellingham speciale per un motivo»

Emilio Butragueno, dirigente ed ex calciatore del Real Madrid, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal match col Bayern

Emilio Butragueno, dirigente ed ex calciatore del Real Madrid, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal match in Champions League col Bayern. Le sue dichiarazioni:

BELLINGHAM – «Giocatore completo nonostante la giovane età. E’ un vincente e ha grande senso per la squadra. Capisce le sfumature del gioco e sa associarsi bene con i centrocampisti. Un giocatore chiave per noi».

REAL MADRID – «Importante per noi essere qui, ci manca un ultimo passo per arrivare in finale. Il club vuole sempre arrivare in alto perché fa parte della nostra filosofia. Con il Bayern sarà una partita tosta».