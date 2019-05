Cabrini: «Juve, ci sono tanti allenatori italiani che fanno a caso tuo»

L’ex difensore della Juventus parla del futuro della panchina bianconera. Le parole di Antonio Cabrini

Antonio Cabrini ha parlato a margine dell’evento “Special Team Legends” a Milano. Le sue parole.

NUOVO ALLENATORE JUVE – «Si sono fatti tanti nomi, penso che la scelta ricadrà su un allenatore che possa far giocare la squadra in maniera diversa. La voglia di far cambiare il gioco ha inciso nel cambiamento dell’allenatore».

SARRI – «Ha dimostrato a Napoli di dare un gioco e un profilo alla squadra importante. Quest’anno abbiamo visto una grande Atalanta per esempio. Ci sono tanti allenatori che poterebbero fare al caso della Juve. Non punterei su uno straniero, la società ha sempre puntato su tecnici che conoscevano già il calcio italiano. C’è anche Inzaghi, oltre a Sarri e Gasperini».