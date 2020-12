Cafù: «Alexander-Arnold non ha paura, c’è un po’ di Brasile in lui»

Cafù è stato votato come miglior terzino destro della storia nel Dream Team di France Football: l’ex Milan e Roma ha parlato così

Cafù è stato votato come miglior terzino destro nel Dream Team di France Football. Proprio al giornale francese ha rilasciato alcune dichiarazioni.

«Mi piace molto Alexander-Arnold. E’ un ottimo giocatore, farà una bella carriera. E’ molto rapido e si destreggia bene con il pallone. E’ inoltre un giocatore che non ha paura. Osa, provoca, tenta di compiere delle giocate. Ha personalità ed è per questo che dico che c’è un po’ di Brasile in lui».