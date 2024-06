Cafù su Ancelotti: «Allenatore FENOMENALE. Speriamo vinca lui la Champions League»

L’ex terzino del Milan, Cafù, ha speso delle bellissime parole nei confronti di Carlo Ancelotti in vista di Real Borussia

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cafù ha speso parole d’elogio nei confronti di Carlo Ancelotti. Il suo ex allenatore ai tempi del Milan è atteso dall’ennesima finale di Champions League che domani disputerà col suo Real Madrid contro il Borussia Dortmund. Ecco il suo pensiero.

ANCELOTTI – «Nel Real ci sono tanti brasiliani e poi c’è Ancelotti. È fenomenale come allenatore e anche come uomo. Speriamo possa trovare la strada giusta per vincere. Lui è molto molto tranquillo sempre. Prepara la partita come tutte le altre. Ai giocatori penso dirà di fare quello che hanno sempre fatto. Trasmette tranquillità ai suoi giocatori».