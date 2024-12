Cafù: «De Rossi via, che senso ha avuto? Su Milan-Roma mi aspetto questo…»

Le parole di Cafù, ex terzino brasiliano, sulla sfida di Serie A tra Milan-Roma in programma in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Cafù ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Milan-Roma.

MILAN-ROMA – «È indubbio che mi aspettavo di più sia dal Milan che dalla Roma. Però manca ancora più di mezzo campionato, per me i rossoneri possono tornare in corsa, specialmente dovessero vincere stasera. Che partita mi aspetto? Aperta e molto divertente. Tutte e due le squadre hanno l’obbligo di vincere, lo dice la classifica: non possono più sbagliare. Poi per il mio cuore andrebbe benone finisse 3-3 con un punto a testa».

MILAN DA SCUDETTO – «Io penso di sì. Il Milan ha giocatori molto forti come Leao, Reijnders, Theo Hernandez, Maignan, Morata e altri. Ha vinto alla grande contro Inter e Real Madrid e non può essere stato un caso. Semmai il problema è un altro. La continuità? Esatto. È tutta una questione di mentalità. A livello tattico il lavoro dell’allenatore si vede, ma a volte è mancato l’atteggiamento giusto. E non è un caso che, pur in un periodo in cui i tifosi del Milan sono molto critici, Fonseca non è nel mirino. Merita tempo e fiducia».

DE ROSSI – «Daniele aveva fatto bene subentrando a Mourinho negli ultimi mesi della scorsa stagione. In questa è stato mandato via dopo poche giornate. Che senso ha? Chi sa di calcio si è accorto delle qualità di De Rossi: è giovane e sarà un allenatore da tenere d’occhio in futuro».