Cafu: «Neymar può raggiungere il livello di Messi e Ronaldo»

Cafu, ex campione del Milan e del Brasile, esalta le doti del connazionale Neymar: le parole sull’attaccante del PSG

Intervistato dal Mundo Deportivo, Cafu non ha nascosto di credere molto nelle doti di Neymar. Ecco il commento dell’ex terzino sul fenomeno del PSG.

«Neymar ha il potenziale per diventare il miglior giocatore del mondo. Giocando per il Psg può raggiungere il livello di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il suo passaggio in Francia è stata una delle migliori transizioni nella storia del calcio francese. Ma è giunto il momento di cambiare l’atteggiamento nei confronti del calcio. Se si assume la responsabilità come leader, come giocatore di un certo spessore, allora tutto funzionerà. Ci aspettavamo che diventasse più maturo. Perché solo così può davvero provare a diventare uno dei migliori al mondo».