Cagliari, Adopo: «Qui mi trovo molto bene»

Il centrocampista del Cagliari ha parlato dei suoi primi mesi nel capoluogo sardo: ecco le sue impressioni

Michel Ndary Adopo, centrocampista del Cagliari, è intervenuto alla trasmissione radiofonica in onda su Radio Serie A (RDS) per commentare alcune tematiche come la sua esperienza in Sardegna fin qui e la gara da ex contro il Torino.

SARDEGNA E CAGLIARI – «Cagliari è una città bellissima e mi trovo molto bene. Anche il mare è bello, è così pulito che si vede bene il fondale. Ci sono andato con la mia ragazza perchè mi piace nuotare».

CAGLIARI-TORINO – «Gara da ex? Conta molto per noi la rimonta che abbiamo fatto con il Torino. Ci da morale e serve per continuare con la nostra serie di risultati importanti, ci da fiducia. Per me personalmente è una ex squadra a ci tenevo tanto, sempre meglio vincerci contro».