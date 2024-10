Cagliari, subito in campo per l’allenamento: tutte le novità sugli infortunati verso il Bologna

Cagliari, subito in campo per l’allenamento: ecco tutte le novità sugli infortunati verso il match di Serie A contro il Bologna

Nuovo allenamento per il Cagliari del tecnico Nicola, verso la sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Alessandro Deiola e compagni oggi hanno lavorato di mattina in vista della partita dell’Unipol Domus contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Il comunicato del club:

REPORT – “È iniziata subito al CRAI Sport Center la preparazione al prossimo impegno di campionato: martedì sera i rossoblù sfideranno il Bologna all’Unipol Domus, nell’anticipo della decima giornata di Serie A in programma alle 18.30 (i biglietti). Oggi la squadra ha lavorato in due gruppi: per i calciatori che hanno totalizzato più minutaggio ieri sera, seduta defaticante. Per gli altri, esercizi di attivazione e possessi palla a tema. Per chiudere, delle partite giocate su campo ridotto. Lavori individuali per Leonardo Pavoletti e Jakub Jankto. Domani, domenica 27, nuovo allenamento fissato al pomeriggio”.