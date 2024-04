Il colpo da maestro di Luca Cigarini: Cagliari-Atalanta 0-1

Il siluro vincente di Luca Cigarini che trascinò l’Atalanta alla vittoria contro il Cagliari di Massimiliano Allegri

Dove non può la squadra, arriva sempre il singolo che ti può portare a casa punti importanti. In trasferta per la Dea questi colpi facevano abbastanza comodo nella lotta salvezza: soprattutto quando di mezzo c’è un cecchino come Luca Cigarini.

8 febbraio 2009, quella di Delneri è un’Atalanta che ha già raggiunto la sua salvezza grazie allo stupendo girone d’andata: la voglia d’Europa si respira in quel di Bergamo, e per cullare il sogno serve fare qualche punto fuori dalle mura amiche, cominciando da un Cagliari che si ritrova nella stessa situazione dei nerazzurri.

Partita la gara e la Dea si dimostra molto offensiv rispetto agli uomini di Allegri, grazie soprattutto a Ferreira Pinto e Cigarini. Ad inizio ripresa i padroni di casa alzano il ritmo con Acquafresca che scalda i guanti ad un giovanissimo Andrea Consigli.

Nonostante ciò, la Dea riesce a trovare il vantaggio al 66′ con un tiro da fuori del numero 21 nerazzurro, sfiorando più volte il 2-0 (con Manfredini). L’Atalanta porta a casa un grande successo esterno: il secondo consecutivo dopo la vittoria contro il Catania, continuando a sperare nell’Europa.