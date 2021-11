Cagliari, dg Passetti: «Mazzarri una certezza. La strada è ancora lunga»

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro l’Atalanta

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta. Le sue parole riprese dal sito ufficiale rossoblù.

MAZZARRI – «Il mister Mazzarri è la nostra certezza, a metà settembre abbiamo iniziato con lui un nuovo progetto. Da qui alla pausa natalizia avrà tutto il tempo per rendersi conto assieme al Direttore sportivo di quali sono i giocatori che meritano di rimanere al Cagliari: sappiamo che la maglia rossoblù è pesante ma indossarla è un onore, perché rappresenta tutta un’Isola. Stiamo già iniziando a riflettere sul mercato, ma dipenderà molto da chi dimostrerà di meritare il Cagliari. Abbiamo grande fiducia nel lavoro dell’allenatore, in base a questo orienteremo le nostre scelte.Attraversiamo un momento di difficoltà ma è anche vero che siamo ad inizio novembre, con 27 partite da giocare c’è tutto il tempo per recuperare. Arriviamo alla gara di oggi con tanta voglia di invertire il trend negativo: ripartiamo dalla bella prestazione offerta contro la Roma e da quella contro il Bologna, dove abbiamo giocato alla pari. Il lavoro che facciamo ci deve portare a tornare a vincere».