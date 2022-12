Cagliari, ballottaggio Ranieri-Iachini per il post Liverani

Il Cagliari sta studiando i possibili sostituti in panchina per prendere il posto di Fabio Liverani. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Cagliari avrebbe individuato in Claudio Ranieri e Beppe Iachini i profili giusti per sostituire Fabio Liverani sulla panchina rossoblù.

Come ripotato da Sky Sport, l’esonero dell’allenatore ex Lecce è ormai in dirittura d’arrivo dopo l’ultima sconfitta in casa del Palermo. Il direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato, dovrà scegliere il sostituto. L’opzione Ranieri è quella più difficile dal punto di vista economico, mentre trovare un accordo con Iachini risulterebbe di gran lunga pià facile.