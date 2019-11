Cagliari, dg Passetti: «Gara rinviata? Regolamento applicato correttamente»

Il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, ha commentato a Sky Sport la decisione di rinviare il match di Lecce

Dopo le parole del presidente del Lecce Sticchi Damiani, sono arrivate anche quelle del direttore generale del Cagliari Mario Passetti. Il dirigente rossoblù ha commentato così ai microfoni di Sky la decisione di rinviare la gara contro il Lecce.

«La decisione dell’arbitro è stata abbastanza semplice, è stato applicato il regolamento. Speriamo che il campo possa essere in condizioni accettabili. Dobbiamo sempre provare ad offrire il miglior spettacolo ai tifosi sugli spalti e a casa, questo è il nostro primo dovere. Voglio ringraziare i nostri tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta e che rimarranno fino a domani. Sono loro gli eroi di questa giornata. Il nostro team manager sta lavorando per organizzare il pernottamento, fortunatamente siamo già riusciti a confermare sia il volo che l’albergo. C’è stata grandissima collaborazione da parte del Lecce, è stato facile arrivare ad una decisione»