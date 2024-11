Cagliari, l'ex attaccante Sau riparte dall'Eccellenza

L’ex attaccante rossoblu giocherà in Eccellenza dopo le varie stagioni in Serie A: ecco la sua destinazione

Marco Sau, attaccante del Cagliari, si rimette in gioco. Il centravanti dei sardi ha giocato 202 partite tra Serie A e B con la maglia dei Casteddu segnando 49 reti. L’ultima avventura è stata con la FeralpiSalò.

Secondo Numero Diez, la sua prossima squadra sarà in Eccellenza, per la precisione al Barletta. Esperienza in Puglia dunque per il classe 1987 che nella sua carriera ha vestito le maglie di Manfredonia, AlbinoLeffe, Lecco, Foggia, Juve Stabia, Cagliari, Sampdoria, Benevento e FeralpiSalò.