Fiorentina, alla prova Piatek... Italiano sfida il Cagliari senza il suo bomber

La Fiorentina oggi affronterà il Cagliari e dovrà farlo senza il capocannoniere: esame per Piatek dal 1′

La Fiorentina oggi sarà impegnata sul campo del Cagliari alle 12.30. Una sfida con tanti assenti, soprattutto in casa rossoblù.

I viola dovranno fare a meno di Vlahovic, ed ecco che Piatek avrà la sua occasione dal 1′. Prova senza il suo bomber per Italiano, che studia già per il futuro. L’attaccante, ex Genoa e Milan, non dovrà far rimpiangere il serbo.