Conferenza stampa Italiano: «Vlahovic? Non vedo l’ora finisca il mercato»

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa. Le parole dell’allenatore della Fiorentina in vista della sfida contro il Cagliari:

CAGLIARI – «Abbiamo delle certezze in più. Dobbiamo migliorare tanto. Loro sono in grande crescita e lo hanno dimostrato nelle ultime prestazioni. Sono gare che temo sempre. Servirà la massima attenzione».

DRAGOWSKI-TERRACIANO – «Gioca chi sta meglio. La gestione per me è uguale per tutti».

VLAHOVIC – «Il solito. Non cambia nulla per noi. Arriva da un rigore sbagliato, ma rimediato subito. Non vedo l’ora si chiuda il mercato».

MALEH – «Sta crescendo, soprattutto a livello mentale. Il ragazzo sta maturando e lo dimostra come è entrato a Napoli. Deve restare umile».

MERCATO – «Fatto quello che ci serviva. Ora la volontà è quella di ascoltare chi ha giocato meno. Abbiamo solamente voglia di dimostrare il nostro valore».

FUORI CASA – «Per fare qualcosa di importante dobbiamo migliorare e cambiare passo anche fuori casa. La mentalità vincente dobbiamo averla anche lontano dalle mura amiche».

DI MARZIO – «Approfitto per fare le condoglianze alla famiglia».

APPROCCIO GARA – «Dobbiamo approcciare la gara come abbiamo fatto in tantissime gare, partendo fortissimo e tenendo in mano il pallino del gioco».

RENDIMENTO – «Siamo in un periodo positivo, tolto il ko di Torino. Abbiamo, però, reagito bene. Maturiamo e cresciamo gara dopo gara ì, non posso che essere contento fino ad ora. Non dobbiamo accontentarci».

PIATEK-IKONE’ – «Siamo felici di averli a disposizione perché sono due professionisti esemplari. Dal punto di vista fisico stanno bene, ora vediamo se utilizzarli dall’inizio».

ZURKOVSKI – «Sta facendo molto bene, ma ora non ci penso. In prospettiva è molto interessante».

CAMPIONATO FALSATO – «Solo nell’ultimo mese è successo qualcosa per quel che riguarda i contagi. Di falsato non c’è nulla. Andiamo avanti e speriamo che questo periodo possa finire presto».