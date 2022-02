ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Cagliari, forte interesse per lo svincolato Wallace. I rossoblu ci provano per l’ex difensore della Lazio

Il calciomercato del Cagliari potrebbe non essere finito qui. Secondo quanto riportato da Sportal.it, il Cagliari sarebbe fortemente propenso a rinforzare la difesa pescando tra gli svincolati.

In particolare, l’interesse del club rossoblú si focalizzerebbe su Wallace. Il Cagliari avrebbe convinto l’ex difensore della Lazio a mettere in pausa l’offerta arrivata dalla Cina. Il calciatore avrebbe preso tempo per riflettere.