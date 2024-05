Ranieri: «Per sempre GRATO a Cagliari. La CHIUSURA di un cerchio. Sulla partita di stasera»

Ranieri ha parlato nel post partita di Cagliari-Fiorentina, match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024

Ranieri, allenatore rossoblu, ha parlato a Dazn nel post partita di Cagliari–Fiorentina, match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Le sue parole:

SALUTI – «Chiamatemi come volete, Claudio è meglio di tutti. Non mi aspettavo il saluto, ringrazio i giocatori, sia i miei che quelli della Fiorentina. Momento bello. Volevamo vincere, la Fiorentina ha vinto una bellissima partita, abbiamo creato tanto, sono soddisfatto di uscire dal campo con questa prestazione»

CONSAPEVOLEZZA – «I ragazzi mi lasciano con la consapevolezza di dare sempre il massimo. Abbiamo fatto una mezz’ora pazzesca. Poi l’avversario ha fatto un gran gol. Poi è entrato Gonzalez, son bravi. I ragazzi mi hanno lasciato un dolce in bocca, perché fino all’ultimo hanno lottato»

CALCIO – «Una cosa strana. Io sono nato qui a Cagliari, questa è evidentemente la fine del cerchio. Mi ha lanciato nel mondo degli allenatori. Poi dissi, se arriverà una Nazionale, che mi dice qualcosa, perché no, altrimenti è finita, va bene così. Ringrazierò per sempre la gente di Cagliari. Mi hanno voluto bene 35 anni fa. Non mi mancherà, mi avevano abituato a fare una vacanza lunga. Poi bisogna saper soffrire»

SALVEZZA – «La salvezza deve essere abbastanza. Bisogna pesare anche le altre squadre. Tutti vogliono vincere. Quando arriveranno gli sceicchi una vincerà il titolo e tre retrocederanno lo stesso, non si scappa»

IMPRESA – «Leicester impresa più grande di sempre? Sì, ma vedete, Cagliari è Cagliari»