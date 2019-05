Cagliari, Il Cragno day: tra rinnovo, Nazionale e un futuro da scrivere

Alessio Cragno rinnova con il Cagliari e si veste d’azzurro: chiamata in Nazionale per il portiere ambito sul mercato. Ora il futuro è tutto da scrivere

Una giornata speciale per Alessio Cragno che oggi rinnova con il Cagliari e riceve la convocazione con la Nazionale di Mancini. Ieri non è andata altrettanto bene, con i rossoblù usciti sconfitti all’ultima in casa contro l’Udinese e scivolati in 15esima posizione. Ma da ora, il futuro dell’Uomo Cragno sarà tutto da scrivere.

Il portiere classe 1994 potrà ambire all’Europeo e magari, chissà, potrebbe raccogliere l’eredità di Mirante (alla prima convocazione con gli azzurri) alla Roma. Proprio l’asse Sardegna-capitale sembra caldissimo. Ed ora, a campionato chiuso, ci sarà il tempo di fare i dovuti ragionamenti. Nel frattempo, arrivano anche voci dell’interesse del Monaco che, dopo una stagione disastrosa, cerca sicurezze da cui ripartire.