Cagliari, il Galatasaray non chiude per Joao Pedro: il Torino torna a sperare

Calciomercato Cagliari: il Galatasaray non ha ancora chiuso per Joao Pedro e così il Torino sarebbe tornato a sperare

Come riportato da Alfredo Pedullà, il Galatasaray non ha ancora chiuso con il Cagliari per Joao Pedro. Tra la giornata di oggi e quella di giovedì è previsto un nuovo incontro fra le parti. Si cerca una quadratura per quanto riguarda l’ingaggio e le commissioni.

Fino al momento in cui non ci sarà un accordo totale, possono tornare a sperare i club italiani. Fra questi c’è soprattutto il Torino, in testa su tutti quelli della Serie A. I granata hanno chiesto recentemente informazioni. Da parte del Valencia, invece, c’è stato soltanto un sondaggio. Nessuna trattativa.

