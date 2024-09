Cagliari, si svuota l’infermeria in vista del Parma: le condizioni di MINA, PAVOLETTI E JANKTO

Buone notizie in casa Cagliari: in vista della prossima partita con il Parma si svuota l’infermeria: le condizioni di Mina, Lapadula e Jankto

Attendendo il report odierno per capire dall’interno la situazione degli infortunati in casa Cagliari, l’ANSA conferma che Yerry Mina ha recuperato dai fastidi che l’avevano lasciato in panchina, preventivamente, nella gara contro la Cremonese.

Discorso diverso per Leonardo Pavoletti e Jakub Jankto, che hanno qualche speranza di far parte della trasferta al Tardini contro il Parma. Quasi sicuramente out sia Matteo Prati che Mateusz Wieteska.

