Cagliari, Joao Pedro: quale squadra è la meta migliore per il brasiliano

Joao Pedro lascerà il Cagliari. Il brasiliano ha tante squadre interessate a lui, ma una in particolare sembra la meta migliore

Joao Pedro è in uscita da Cagliari, con 4 squadre (Torino, Genoa, Lazio e Atalanta) interessate a lui. A metà tra una punta e un rifinitore, il brasiliano possiede un’ottima tecnica per quanto non sia granché agile.

Difficile pensare che possa incidere in sistemi intensi come quelli di Torino e Atalanta. Nel nuovo Genoa di Andreazzoli potrebbe però trovare un suo habitat ideale. L’allenatore ex Empoli adotta un calcio molto propositivo, uno con la sensibilità tattica di Joao Pedro nel farsi trovare tra le linee potrebbe venire valorizzato.