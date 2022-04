Cagliari Keita, Mazzarri si gioca la sua arma per la salvezza

Keita Baldè è tornato titolare con la maglia del Cagliari dopo quattro mesi. Ora Mazzarri può contare su una forza in più per la lotta salvezza

Il Cagliari ha ritrovato la vittoria e il sorriso nell’ultimo turno di campionato. Non solo, perché tra i titolari è ritornato anche Keita Baldé. Quattro mesi dopo l’ultima volta questa è una buona notizia per i rossoblù.

L’attaccante, ex Inter e Lazio, può essere l’arma in più per la salvezza del Cagliari che ha bisogno anche della qualità di Keita e dei suoi gol per raccogliere punti pesanti. Mazzarri punta sul senegalese e nel weekend arriva la sfida con il Genoa. Lo scrive il Corriere dello Sport.