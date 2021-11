Cagliari, Keita: «Siamo un gruppo forte. Possiamo migliorare»

Le parole di Keità Balde al termine della sfida contro il Sassuolo: un pari che ha visto protagonista proprio l’attaccante rossoblù

Al termine della sfida fra Sassuolo e Cagliari, ha parlato l’attaccante rossoblù Keità Balde. Il rossoblù è stato protagonista del match con un gran gol nella prima frazione. Ecco le sue parole:

LA FORZA DEL GRUPPO

«Siamo una squadra di grandi uomini, ci vogliamo bene e ci aiutiamo a vicenda, non conta chi gioca dall’inizio o chi inizialmente va in panchina perché c’è bisogno di ogni singolo elemento: si è visto anche dalla mia esultanza con Pavoletti e tutti i ragazzi perché insieme dobbiamo costruire qualcosa di importante. Lavoriamo, proseguiamo con la voglia di dare tutto per uscire dal momento negativo. Penso che abbiamo ampi margini di miglioramento e la strada è quella vista oggi a Sassuolo».

