Cagliari-Lazio highlights e gol: i momenti principali della gara valida per la 36ª giornata della Serie A 2018/2019. Alla Sardegna Arena di Cagliari, i rossoblù di Rolando Maran ricevono i biancocelesti guidati da Simone Inzaghi. Sardi (40 punti) reduci dalla sconfitta di Napoli e a un passo dalla salvezza; romani (55) ottavi e provenienti dalla sconfitta casalinga con l’Atalanta. Nella sfida d’andata, vittoria biancoceleste all’Olimpico per 3-1. Adesso è di nuovo Cagliari contro Lazio: rossoblù per centrare la salvezza aritmetica, capitolini per alimentare le residue speranze di piazzamento europeo. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.