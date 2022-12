Cagliari, Liverani: «Le vittorie arriveranno»

Le parole di Fabio Liverano in conferenza stampa, dopo il pareggio dei rossoblu contro il Parma: «Prendiamo un punto e pensiamo alla Ternana»

(Emanuele Olla inviato alla sala stampa dell’Unipol Domus) – Fabio Liverani, tecnico del Cagliari è intervenuto in conferenza stampa nel post partita contro il Parma. CagliariNews24 ha raccolto le sue dichiarazioni in diretta.

SVOLTA MANCATA – «Abbiamo subito un palleggio di giocatori di qualità e noi siamo arrivati tardi sulle scalate, primo tempo non siamo riusciti ad esserci sulle distanze anche se abbiamo avuto qualche occasione. Nel secondo tempo abbiamo cercato di andare direttamente sugli attaccanti, abbiamo raggiunto il pareggio con un errore del portiere ma avevamo comunque creato qualcosa. Difficilmente si vince facile, prendiamo un punto e pensiamo alla Ternana»

GIOCO – «Cerchiamo di preparare le partite in più modi con palleggio o verticale diretta, possiamo giocare anche con il lancio avendo Pavoletti. Il modulo andremo avanti con questo a prescindere dagli interpreti, mi piacerebbe arrivare avanti con il fraseggio, ho fatto il ruolo di Viola e Makoumbou e devono avere qualcosa in più per trovare lo spazio e fare la giocata ma tutti devono aiutare. Ci hanno preso alti e abbiamo provato a giocare lungo»

POSIZIONE – «Credo che qualche partita dobbiamo recriminarla, oggi abbiamo questo e mancano ancora 4 gare per l’andata e poi altre 19 al ritorno, ci sono abbastanza punti da andare a prendere le vittorie arriveranno».

