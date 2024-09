Cagliari, Luis Oliveira OTTIMISTA: «Nicola è IN GAMBA»

L’ex attaccante Luis Oliveira ha parlato del Cagliar di Davide Nicola, arrivato dopo l’addio di Claudio Ranieri

Luis Oliveira, ex calciatore del Cagliari, è stato intervistato da La Nuova Sardegna per parlare dell’inizio della stagione dei rossoblu e del tecnico Davide Nicola.

NICOLA E BILANCIO – «Raccogliere l’eredità di uno come Claudio Ranieri non era semplice. Un allenatore con un grande carisma e influenza verso i calciatori. Ma Davide Nicola mi sembra un tecnico in gamba che dove ha allenato ha fatto buone cose. Credo che sia a giusto poter dare fiducia e aspettare le risultanze del suo lavoro. Le prime due partite non mi sono dispiaciute. Il Cagliari ha giocato alla pari contro la Roma e poteva vincere col Como».