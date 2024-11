Cagliari Milan, le probabili formazioni: le ultime

Tutto quello che c’è da sapere su Cagliari Milan, dodicesima giornata di campionato di Serie A

C’è attesa per la sfida tra Cagliari Milan, dodicesimo aggiornata di Serie A. I sardi ospitano i rossoneri reduci dal 3-1 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid sebbene con qualche defezione come per esempio Morata, sostituito da Camarda.

I rossoblu invece dovranno fare a meno di Mina e Adopo, entrambi espulsi nel match concluso in nove contro la Lazio e perso per 2-1 a causa del rigore decisivo realizzato da Zaccagni dopo l’1-0 di Dia e il pari di Zito Luvumbo.

CAGLIARI: Scuffet, Zappa, Palomino, Luperto, Augello, Marin, Makoumbou, Zortea, Gaetano, Zito Luvumbo, Piccoli,

MILAN: Maignan, Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Fofana, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Leao, Camarda.