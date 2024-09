Cagliari, Nicola: «FIDUCIA nella squadra, sul RITIRO dico QUESTO»

Le parole di Davide Nicola, allenatore del Cagliari, in vista della sfida contro la Cremonese

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa in vista di Cagliari-Cremonese di Coppa Italia.

RITIRO – «Quella del ritiro è stata una scelta decisa di concerto con la società, quindi direttore, presidente ed allenatore. Questo perché non è che abbiamo avuto troppi intoppi fisici però tra impegni in Nazionale e voglia di lavorare in maniera ancora più attenta e concentrata, allora ci ha portato a fare questa scelta per il turno infrasettimanale di Coppa Italia».

IL MOMENTO DEL CAGLIARI – «I ragazzi intanto, come tutti noi quando non raggiungiamo quello che vogliamo, siamo giustamente occupati. Stiamo nella situazione di pensare a rinforzare delle soluzioni o a fare meglio quello che si sta facendo. Allo stesso tempo abbiamo la consapevolezza che sono pssate 5 partite, la squadra attraverso le prestazione ha fatto vedere che ci sono non solo le idee ma anche la potenzialità per rendere realizzabili. Ovviamente può accadere che nel corso di un campionato si sbagli anche una prestazione come abbiamo detto, magari capiterà anche altre volte. La cosa che a noi interessa invece dopo cinque partite, nelle quali abbiamo raccolto già un certo numero di dati che può essere utile a definire maggiormente le caratteristiche, trovare nuove soluzioni e la possibilità di continuare quanto di buono stiamo facendo e migliorare ciò che invece va migliorato».

