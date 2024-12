Cagliari, Nicola si giustifica: «Abbiamo fatto un’ottima partita tolti 15 minuti»

Le parole di Davide Nicola, allenatore del Cagliari, nel post partita della sfida di Serie A contro il Venezia. Tutti i dettagli in merito

Davide Nicola ha parlato a Dazn di Venezia-Cagliari, terminata 2-1.

PARTITA – «Devo dire che a parte 15 minuti abbiamo fatto un’ottima partita, siamo entrati innervositi nel secondo tempo per la prestazione del primo. Nel primo tempo si è visto che abbiamo sbagliato davvero poco. Ma quel poco va eliminato, questo va accettato, non voglio alzare però troppo il peso specifico di queste responsabilità perché si rischia di togliere serenità».

MENTALITA’ DEL CAGLIARI – «Abbiamo un’identità chiara, iniziare una partita è sempre come in essere in uno spartito tattico, poi in base a come va la partita, si cambia. Alcune volte abbiamo usato più punte insieme, oggi abbiamo dato un’ordine alla partita, ma poi ripeto: eravamo innervositi nella ripresa per aver subito quel gol. Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla a parte il gol, nel secondo tempo abbiamo concesso qualcosa in più».

SCONTRI DIRETTI – «Penso che il Venezia oggi abbia raccolto qualcosa che meritava in altre partite. Non si può fare questo lavoro rimanendo preoccupati, va fatto in maniera convinta e senza mollare mai. Sono certo che questi ragazzi miglioreranno sempre di più».